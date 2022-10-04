"Московский патруль": в Москве арестовали подозреваемых в интернет-мошенничестве

В Москве арестовали 50-летнего жителя столицы, его сына и уроженца Ульяновска, которых подозревают в интернет-вымогательстве.

Лиц считают создателями "фабрики фейков". По данным оперативников, они делали заказные статьи в некоторых телеграмм-каналах и зарабатывали на этом "бизнесе".

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