"Московский патруль": в Москве задержали напавшего на пассажира метро

В Москве задержали мужчину, который напал на пассажира в столичном метрополитене. По словам напавшего, его не устроил внешний вид пассажира.

Инцидент произошел на станции метро "Кунцевская". На кадрах гражданин сразу перешел от слов к кулакам.

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