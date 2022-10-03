"Московский патруль": спорткар врезался в столб в результате ДТП в центре Москвы

Водитель спорткара не справился с управлением и врезался в столб в центре Москвы.

Участник ДТП снес дорожный знак, в машине сработали подушки безопасности. Иномарку развернуло прямо перед машиной такси и выбросило в столб.

Стоимость такой машины в России начинается от 5,5 миллиона рублей в неполной комплектации. В причинах аварии разбираются эксперты.

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