"Московский патруль": сотрудники почтовой таможни обнаружили детские игрушки с наркотиками

Детские игрушки со спрятанными в них наркотиками обнаружили сотрудники Центральной почтовой таможни совместно с коллегами из Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России.

В посылке из Европы среди деталей от конструктора были спрятаны больше пяти тысяч таблеток с сильнодействующими психотропными веществами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.