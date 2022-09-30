"Московский патруль": по делу об убийстве жены пенсионера МВД задержан третий фигурант

По делу об убийстве жены пенсионера МВД задержан третий фигурант. По версии следствия, именно этот мужчина стрелял в Татьяну Новикову. Он доставлен в подразделение полиции для проведения следственных действий.

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