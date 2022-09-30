"Московский патруль": ФАС заинтересовал рост цен на армейскую экипировку

Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась ростом цен в магазинах, которые торгуют армейской экипировкой. На фоне частичной мобилизации спрос на военную форму, термобелье и обувь вырос в несколько раз. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.