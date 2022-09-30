"Московский патруль": в столице задержали мошенника, обещавшего повлиять на уголовное дело

В столице задержали мошенника, который обещал за 5,5 миллионов рублей повлиять на ход расследования уголовного дела.

Бойцы ОМОН блокировали автомобиль подозреваемого на Волгоградском проспекте, когда злоумышленник получил крупную сумму денег. По данным следствия, мужчина обманул свою знакомую. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.