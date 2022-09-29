"Московский патруль": полиция задержала лже-сотрудников службы безопасности банка

Подмосковные полицейские задержали лже-сотрудников службы безопасности банка, которые похитили со счетов пенсионерки больше двух миллионов рублей.

Один из аферистов обналичил крупную сумму денег, полученную обманом. По предварительным данным, молодой человек действовал вместе со своим приятелем, который обзванивал жителей других регионов и сообщал, что на их имя кто-то пытается оформить кредит.

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