"Московский патруль": масштабные учения спасателей прошли в столице

В Москве прошли масштабные учения спасателей. По сценарию сотрудники МЧС ликвидировали пожар в учебном заведении. Чтобы вывести студентов из огня, специалисты использовали новейшее оборудование. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.