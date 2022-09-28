"Московский патруль": полиция задержала женщину, разбившую стекла в машине соседа

Столичные полицейские задержали пьяную женщину, которая обиделась на своего соседа и решила испортить его автомобиль.

На кадрах видно, как женщина сначала выбила боковые стекла машины, а затем проколола шины. Ущерб составил почти 50 тысяч рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.