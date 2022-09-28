"Московский патруль": предпринимателя ждет суд из-за незаконного оборота сигарет

В Подольске завершили расследование уголовного дела о незаконном обороте сигарет на сумму свыше десяти миллионов рублей.



Перед судом предстанет индивидуальный предприниматель, который торговал табачной продукцией неизвестного происхождения. В его магазинах полицейские изъяли более восьми тысяч пачек сигарет без маркировки и с акцизными марками других стран. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.