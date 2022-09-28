"Московский патруль": столичные полицейские задержали подозреваемого в афере

Столичные полицейские задержали подозреваемого в афере. Кадры сделаны на одной из автозаправочных станций в Зеленограде. Потерпевший подошел к банкомату и снял деньги, не догадываясь, что они были кредитные. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.