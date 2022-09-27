"Московский патруль": устроившего стрельбу в московском клубе доставили в суд

Буйного гостя столичного клуба, который накануне выстрелил в охранника заведения из охотничьего ружья, доставили в суд для избрания меры пресечения.

Фигуранта уголовного дела о покушении на убийство задержали в состоянии сильного алкогольного опьянения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.