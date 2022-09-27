"Московский патруль": в столице задержали подозреваемых в краже детского питания

В одном из продуктовых магазинов на востоке Москвы двое мужчин украли детское питание и алкоголь. Злоумышленники взяли товар и выбежали из магазина. Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемых на детской площадке. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.