"Московский патруль": у пассажира в Домодедово нашли часы стоимостью 32 млн рублей

Швейцарские часы стоимостью 32 миллиона рублей обнаружили сотрудники Домодедовской таможни в рюкзаке одного из российских туристов.

Пассажир, прилетевший из Дубая, пытался нелегально пронести элитный товар через таможенный пост. Экспертиза показала, что часы действительно дорогостоящие. Корпус изделия сделан из сплавов титана, золота и платины, а ремешки – из кожи крокодила. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.