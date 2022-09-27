"Московский патруль": двое мужчин забрались через окно в частный дом в Подмосковье

Двое мужчин забрались через окно в частный дом в Подмосковье, чтобы украсть драгоценности. Однако хозяин вовремя вернулся домой. Одного из злоумышленников он успел поймать сам, другого – задержали полицейские. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.