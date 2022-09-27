"Московский патруль": полиция задержала в столице подозреваемого в краже смартфона

Столичные полицейские задержали мужчину, который обманул сотрудника салона сотовой связи. На кадрах видно, как молодой человек попросил продавца посоветовать, какой смартфон лучше купить.

Сотрудник магазина достал с витрины одну из моделей, начал рассказывать о ней и дал телефон в руки покупателю. Клиент воспользовался моментом, схватил гаджет и убежал. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.