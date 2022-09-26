"Московский патруль": столичные полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию

Столичные полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию. Она находилась в арендованном доме в поселении Новофедоровское.

По версии следствия, 37-летний москвич изготавливал наркотики, а потом распространял на территории ТиНАО. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.