"Московский патруль": мужчина устроил стрельбу возле клуба "16 тонн" в Москве

Мужчина устроил стрельбу возле одного из популярных столичных баров. Пострадал охранник заведения, он находится в больнице.

Задержанный 58-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел не менее трех выстрелов из охотничьего гладкоствольного ружья в 27-летнего охранника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.