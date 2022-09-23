"Московский патруль": пытавшегося поговорить с главным нотариусом МО журналиста избили

При попытке взять интервью у фигуранта громкого уголовного дела корреспонденту Москвы 24 пришлось держать оборону и выслушивать оскорбления. Угрозы исходили от людей, которые сопровождали главного нотариуса Подмосковья.

Его накануне задержали силовики. Сегодня Пресненский суд отправил его под домашний арест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

