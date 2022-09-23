"Московский патруль": нового хозяина нашли коту и кошке после издевательств ребенка

Кошка и кот, которым пришлось пережить встречу с живодером, обрели нового хозяина.

После чудовищных роликов в Сети, на которых ребенок из Москвы издевался над беззащитными питомцами, неравнодушные граждане провели собственное расследование и вычислили того самого душегуба.

Как родители допустили подобное жестокое обращение с животными? И как все-таки добиться уголовного преследования для живодеров? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

