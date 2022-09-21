"Московский патруль": в Подмосковье ликвидировали банду автоугонщиков

В Подмосковье полицейские ликвидировали банду автоугонщиков. Задержали дельцов по горячим следам: когда те пытались замести следы, меняя регистрационные знаки.

На какие иномарки покусились злоумышленники и где их прятали? Как полицейские так быстро вышли на след угонщиков? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

