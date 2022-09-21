"Московский патруль": в Москве задержали мошенников, притворявшихся сотрудниками мэрии

В Москве полицейские ликвидировали банду мошенников, которые представлялись высокопоставленными должностными лицами в столичном правительстве и заключали фиктивные договоры на поставку офисной техники.

Они забирали товар якобы для служебного пользование, а после этого не выходили на связь. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

