"Московский патруль": мошенники придумали схему обмана испугавшихся мобилизации

Мошенники начали паразитировать на испугавшихся частичной мобилизации. Аферисты предлагают оформить так называемый "белый билет" без гарантий, но с задатком в тысячу евро.

Какие еще откровенные спекуляции предлагают обманщики? И как их вывести на чистую воду? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

