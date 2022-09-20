"Московский патруль": москвича ограбили на фиктивном свидании

В Москве свидание с незнакомкой из интернета закончилось разбойным нападением и обошлось мужчине почти в пять миллионов рублей. Вместо девушки из соцсетей, ухажера в назначенном месте поджидали двое приезжих.

Еще пара неудачных рандеву, но уже в дорогих ресторанах, закончилась уголовными делами. Как так вышло, что потерпевшему пришлось заплатить 35 тысяч рублей за лимонад? Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

