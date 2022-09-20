"Московский патруль": житель Балашихи пожаловался на агрессивного соседа

То света лишат, то в холодильник мусор подложат! К телеканале Москва 24 за помощью обратился житель коммунальной квартиры из подмосковной Балашихи.

Мужчина рассказал про своего соседа, с которым у них затяжной конфликт. Якобы, агрессивный сожитель то набросится на него с молотком, то специально пустит по жилому помещению газ. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

