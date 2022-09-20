"Московский патруль": в Москве началось рассмотрение дела в отношении нескольких судей

Высшая квалификационная коллегия судей начала рассмотрение представления председателя следственного комитета России Александра Бастрыкина о привлечении к уголовной ответственности шести служителей закона.

Заседание длилось несколько часов. В центре внимания – представители правосудия, которые сами, как считают следователи, перешли черту закона. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

