"Московский патруль": экс-сотрудников СИЗО в Истре признали виновными в побеге заключенных

По три года лишения свободы получили бывшие сотрудники изолятора временного содержания в Истре, откуда в августе прошлого года сбежали арестанты. Среди осужденных бывший врио начальника ИВС Андрей Старшинов и двое его подчиненных.

Все они признаны виновными в превышении должностных полномочий. По версии следствия, полицейские не обеспечили должным образом охрану изолятора. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

