"Московский патруль": в Подмосковье задержали серийного похитителя электроинструментов

В Подмосковье задержали серийного похитителя электроинструментов. Охотник за лобзиками и шуруповертами проникал в офисные помещения через окно. Таким же маршрутом, но уже с награбленным, он отступал.

Где злоумышленник прятался между своими вылазками? И как правоохранителям удалось его задержать? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

