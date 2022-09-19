"Московский патруль": пьяный водитель устроил смертельное ДТП на трассе М-5

Семь разбитых автомобилей и погибший водитель такси – таков результат заезда в подмосковном Раменском, где неадекватный водитель Mercedes Gelandewagen вылетел на встречную полосу. По некоторым данным, виновник ДТП Виталий Лютов был пьян.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Правда ли что Лютов сбегал из больницы профильного содержания? И по каким статьям у него уже есть судимости? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

