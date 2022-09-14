"Московский патруль": женщина обвинила в убийстве сына нескольких людей

В программу телеканала Москва 24 обратилась жительница Серпухова Наталья Косыхина. Ее сын Сергей погиб во время драки, которая случилась в парной. Роковым для него стал удар бутылкой по голове.

За это уже осужден один из посетителей сауны. Однако Наталья уверена, что к расправе причастны и другие участники вечеринки. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

