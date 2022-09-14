"Московский патруль": Мавриди скрыл лицо за странной маской во время заседания

Вероятный убийца "Колбасного короля" вновь отличился во время процесса. Александр Мавриди скрыл свое лицо за странной маской. Цели такого перфоманса так и остались тайной.

Но в желании выделиться Мавриди был не одинок. Другие подсудимые начали свое шоу. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

