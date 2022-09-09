"Московский патруль": жертвам QNET вернули более 4 млн рублей

После визита съемочной группы телеканала Москва 24 в "офис" официального представительства QNET в Москве пострадавшим вернули уже более 4 миллионов рублей.

В компании вели деятельность по принципу финансовой пирамиды. Пострадавшие россияне, которым деньги пока еще не вернули, тоже намерены пойти до конца. С помощью юристов они готовят коллективное обращение в прокуратуру.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.