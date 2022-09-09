"Московский патруль": в Подольске задержали похитителей автомобильных колес

В Подольске в Подмосковье задержали серийных похитителей автомобильных колес.

Они взяли в аренду внедорожник, скотчем заклеили номера и в ночное время катались по жилым дворам в поисках деталей с высокой стоимостью.

О том, в каких населенных пунктах Московской области успели отметиться рецидивисты – в эфире телеканала Москва 24.