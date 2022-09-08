"Московский патруль": кусты конопли обнаружили в частном доме в Орехово-Зуеве

Кусты конопли обнаружили в частном доме в Орехово-Зуеве. В Подмосковье полицейским пришлось самостоятельно снимать, а затем уничтожать "криминальный" урожай.

Предположительно, семена разнесло по участку ветром. Полицейские нашли марихуану, спокойно растущую у забора.

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