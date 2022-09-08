"Московский патруль": обвиняемого в убийстве на набережной Тараса Шевченко арестовали

Обвиняемого в убийстве на набережной Тараса Шевченко арестовали. 8 сентября ему избрали меру пресечения.

Тело жертвы с огнестрельным ранением обнаружили 7 сентября в припаркованной иномарке. Основной версией расправы называют конфликт из-за денег. Отмечалось, что у бизнесменов был общий бизнес.

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