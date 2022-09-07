"Московский патруль": 35 подпольных мастерских по изготовлению боеприпасов обнаружили в РФ

35 подпольных мастерских, в которых изготавливали боеприпасы и модернизировали оружие, обнаружили и закрыли силовики в результате совместной операции ФСБ, МВД и Росгвардии.

Оперативные мероприятия прошли в 40 регионах РФ. В поле зрения правоохранителей попали более 90 человек, подозреваемых в причастности к незаконной деятельности.

Всего изъято 349 образцов оружия. И среди них не только новейшие автоматы и раритетные винтовки.

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