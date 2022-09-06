"Московский патруль": в Москве начался судебный процесс по делу бойца Магомедова

В Москве 6 сентября начался судебный процесс по делу бойца смешанных единоборств Асхаба Магомедова. Спортсмена обвиняют в вымогательстве крупной суммы у подростка.

Заседание состоялось в зале Мещанского районного суда Москвы. Телекамера вызвала у бойца раздражение. Увидев ее, он скрылся от журналистов.

Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.