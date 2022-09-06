"Московский патруль": в ТиНАО выясняют подробности убийства женщины, гулявшей с собакой

В Москве следователи разбираются в загадочной гибели женщины. Она была убита во время прогулки с собакой в деревне Троица в ТиНАО.

О происшествии сотрудникам правоохранительных органов сообщил супруг погибшей. Он же изложил первую версию случившегося. Однако в качестве приоритетной версию мужа женщины не спешат рассматривать.

Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.