"Московский патруль": крупный арсенал оружия изъяли у жителя Подмосковья

Внушительный арсенал оружия, в том числе дымовые гранаты, пистолеты и килограммы пороха изъяли полицейские у 31-летнего местного жителя Подмосковья.

Мужчина сотнями скупал комплектующие для пистолетов и ружей, хранил патроны разного калибра.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.