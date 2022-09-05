"Московский патруль": мужчина напал на пассажира в столичном метро

В столичном метро задержали нарушителя, который напал на пассажира с аэрозольным баллончиком. На кадрах с камеры наблюдения видно, как нетрезвый мужчина приближается к оппоненту и сразу переходит к делу.

Пассажиру пришлось убегать от обидчика. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

