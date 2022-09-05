"Московский патруль": серийного грабителя задержали в Жуковском

В подмосковном Жуковском полицейские задержали серийного грабителя. Мужчина похитил мобильный телефон со стойки администратора, пока того не было, и сбежал, однако его оперативно вычислили по камерам.

Позже выяснилось, что до этого злоумышленник украл три велосипеда. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

