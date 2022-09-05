"Московский патруль": суд оставил без изменений приговор убийцам Япончика

В Москве Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор соучастникам убийства так называемого криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного по прозвищу Япончик. На скамье подсудимых – Муртази Шадания и Джамбула Джанашия, которые, по версии следствия, занимались подготовкой и организацией расправы.

Ранее присяжные признали их виновными, а суд приговорил к 15 и 16 годам строгого режима. Оданко фигуранты дела с решением не согласны. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

