"Московский патруль": в Домодедово задержали пошутившего о бомбе хулигана

В аэропорту Домодедово полицейские задержали хулигана, который, будучи пьяным, решил пошутить и заявил о взрывном устройстве в своем рюкзаке. Полицейские среагировали молниеносно: задержали и обыскали мужчину.

В итоге ничего запрещенного при шутнике не оказалось. После инцидента иго отправили в дежурную часть. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

