"Московский патруль": на востоке столицы задержали предполагаемую телефонную мошенницу

На востоке столицы задержали предполагаемую телефонную мошенницу, которая в криминальном спектакле для пенсионеров исполняла роль курьера. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как злоумышленница подходит к дому. Полицейские выяснили, что пенсионер передал вероятной мошеннице три миллиона рублей.

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