"Московский патруль": в полицию поступило сообщение о круглосуточном интим-салоне

Жители дома на Смольной улице пожаловались в полицию на круглосуточный интим-салон на 9-м этаже.

Когда приехали правоохранители, одна из девушек попыталась сбежать из квартиры, однако этого сделать она не успела. Другая же сначала пряталась за дверью комнаты, а потом заявила, что имеет свое ИП и не занимается проституцией.

В результате полицейские доставили девушек в отделение. За оказание интим-услуг их ждет штраф.

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