"Московский патруль": более 2 млн руб выманили лжеправоохранители у пенсионерок

Больше 2 миллионов рублей смогли выманить у столичных пенсионерок аферисты, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Одного из вероятных участников банды задержали полицейские.

По предварительным данным, молодой человек выполнял роль курьера: забирал у пожилых людей деньги, якобы необходимые для передачи взятки.

Аферисты действовали по классической схеме: по телефону сообщали пожилым о том, что их родственники или знакомые стали виновниками ДТП, и предлагали за крупную сумму уладить проблемы с законом.

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