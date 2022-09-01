"Московский патруль": в Кузьминках задержали подозреваемого в разбойном нападении

В столичном районе Кузьминки задержали подозреваемого в разбойном нападении и серии краж. В настоящее время злоумышленник находится в СИЗО.

До этого ему удалось напасть на женщину в лифте, нанести ей несколько ударов ножом и выхватить телефон. Однако пострадавшая смогла выбежать за обидчиком и, несмотря на ранения, забрать гаджет обратно. Позже налетчик оказался в отделе полиции.

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