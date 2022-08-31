"Московский патруль": полицейские задержали аферистов, выманивших у пенсионерки сбережения

В столице задержаны вероятные аферисты, которые выманили у пенсионерки все сбережения.

Уточняется, что курьер пришел к пожилой женщине, чтобы забрать 860 тысяч рублей, которые она сняла с карты по просьбе лжесотрудницы службы безопасности банка. По телефону пенсионерке сообщили, что ее счета якобы атаковали мошенники. Однако все это было уловкой обманщиков.

Оперативникам удалось найти подозреваемых. В настоящее время курьер находится в СИЗО, а его сообщница – под домашним арестом.

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