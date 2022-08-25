"Московский патруль": псевдородственница выманила у пенсионерки 300 тыс рублей

Псевдородственница выманила у пенсионерки 300 тысяч рублей. Аферистка позвонила пожилой женщине и представилась ее внучкой, которая якобы попала в аварию и нуждалась в деньгах.

Денежные средства необходимо было передать курьеру, которого впоследствии задержали полицейские в Коломне.

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